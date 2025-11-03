«Торонто» больше не элитная команда – они гораздо медленнее и менее талантливы, чем с Марнером». Журналист Ларкин о команде Беруби

Мэтт Ларкин: «Торонто» больше не элитная команда.

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин высказался касательно выступлений «Торонто» в этом сезоне НХЛ .

Команда тренера Крэйга Беруби набрала 13 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в таблице Восточной конференции.

«Торонто» больше не элитная команда. Перед началом сезона я говорил, что, по моим ожиданиям, уход Митча Марнера будет стоить им пяти-семи побед и опустит их в борьбу за место уайлд-кард в Восточной конференции.

Все, что увидел в игре «Торонто» за три недели, полностью подтверждает мои подозрения.

Это по-прежнему сильная команда, и, возможно, «Мэйпл Лифс» даже подготовлены к успеху в плей-офф, но им нужно сначала туда попасть. Сейчас команда гораздо медленнее и менее талантливая, чем с Марнером», – сказал Мэтт Ларкин.