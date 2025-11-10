Менелл дал совет иностранцам: «Если ты в России, то должен попробовать водку. Это интересный опыт, но точно не мой любимый напиток»
Бреннан Менелл посоветовал иностранцам попробовать русскую водку.
Защитник СКА Бреннан Менелл посоветовал иностранцам попробовать водку в России.
– Нэйтан Тодд как-то заявил, что каждый иностранец должен попробовать русскую водку. Согласны ли с ним?
– Я пробовал водку и другие традиционные напитки. И вообще много русской кухни попробовал за эти годы. Что-то мне нравится, что-то – нет.
Водка – точно не мой любимый напиток. Но я согласен, если ты находишься в России, то ты должен ее попробовать. Это интересный опыт, – сказал Менелл.
Менелл о стиле игры СКА: «Похож на «Эдмонтон» или «Торонто» – нам нравится играть в пас. Кто наш Макдэвид? Короткий впечатляет – умеет кататься, забивать и отдавать»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости