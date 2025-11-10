Бреннан Менелл посоветовал иностранцам попробовать русскую водку.

– Нэйтан Тодд как-то заявил, что каждый иностранец должен попробовать русскую водку. Согласны ли с ним?

– Я пробовал водку и другие традиционные напитки. И вообще много русской кухни попробовал за эти годы. Что-то мне нравится, что-то – нет.

Водка – точно не мой любимый напиток. Но я согласен, если ты находишься в России, то ты должен ее попробовать. Это интересный опыт, – сказал Менелл .

