Рендулич о том, какая главная команда в России – «Зенит» или «Спартак»: «Московский клуб, думаю. Их любит больше людей, мне кажется»
Борна Рендулич назвал главную футбольную команду в России.
Хорватский хоккеист «Шанхай Дрэгонс» Борна Рендулич высказался о футболе в России.
– В прошлом сезоне я несколько раз ходил на «Зенит». У меня друг Арис Наглич (тренер по физической подготовке – Спортс”) работает в клубе. Мы дружим, и когда у меня есть время, стараюсь ходить на матчи.
В «Сочи» я удивлялся, почему на футболе почти нет фанатов. В Петербурге другая история.
– Какая главная команда в России – «Зенит» или «Спартак»?
– Думаю, «Спартак». Мне кажется, больше людей любит этот клуб. Но это только по ощущениям.
Я не так много матчей посетил в России. Помню матчи «Спартака» против загребского «Динамо». Раньше я все-таки больше следил за футболом, чем сейчас, – сказал Рендулич.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
