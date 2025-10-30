Фридман об увольнении Лава из «Вашингтона» на фоне обвинений в домашнем насилии: «Он общался с одним клубом о вакансии главного тренера, когда в НХЛ пришли письма от потерпевшей»

Эллиотт Фридман оценил обвинения одного из тренеров «Вашингтона» в насилии.

41-летний специалист был отстранен НХЛ в начале сентября из-за расследования обвинений в домашнем насилии. 26 октября лига продлила бан до конца сезона, а «Вашингтон» уволил тренера.

Сообщалось , что Лав отрицает факт противоправных действий со своей стороны и будет обжаловать решение НХЛ.

«Когда Беттмэн выносил решение, то дал понять, что его оно окончательное и обжалованию не подлежит.

У Лава нет оснований для подачи апелляции. Так что я не знаю, слышим ли мы об этом в последний раз, или же он попытается защитить себя в суде.

Вся эта история возникла как будто из ниоткуда. Лав вел переговоры по вакансии главного тренера в одном из клубов НХЛ этим летом, когда в лигу и ту команду пришли письма от потерпевшей.

Я и еще несколько человек изучали этот вопрос, и нам было совершенно освещать эту тему и писать об этом», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на подкасте 32 Thoughts.