Врач сборной России Козлов о работе с Ротенбергом в СКА: «Не скучно. Он амбициозный растущий тренер с хорошими перспективами»
Врач сборной России по хоккею Егор Козлов рассказал про период работы с Романом Ротенбергом в СКА.
– Как у вас выстраивалась работа с Романом Ротенбергом? Прислушивался ли он к вам?
– Не скучно. Это амбициозный растущий тренер с хорошими перспективами. Как главный тренер получал всю информацию о здоровье и функциональной готовности игроков. Была нормальная рабочая обстановка.
– Ваш уход из СКА. Это была ваша инициатива или клуб не стал продлевать?
– После произошедших изменений оставаться не имело смысла.
– Медицинская система, выстроенная в клубе (оценка состояния игроков, питание, мониторинг), сейчас используется?
– У меня нет информации, как сейчас и что происходит в клубе. Мы развили и сделали медицинскую службу клуба сильной и современной: запустили иновационный Медицинский центр, протоколы лечения, восстановления, оценки функциональной готовности, фармобеспечение, система передового медицинского оборудования в командах, профессиональная система питания. Сейчас этим надо умело пользоваться. Помните, как в одной песне: «Придут честолюбивые дублёры Дай Бог им лучше нашего сыграть».
– Тяжело ли было уходить после 11 лет?
– Тяжело было переезжать, – сказал Козлов.