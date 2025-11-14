Врач сборной России Козлов о работе с Ротенбергом в СКА: «Не скучно. Он амбициозный растущий тренер с хорошими перспективами»

Врач сборной России рассказал о работе с Романом Ротенбергом в СКА.

Врач сборной России по хоккею Егор Козлов рассказал про период работы с Романом Ротенбергом в СКА.

– Как у вас выстраивалась работа с Романом Ротенбергом? Прислушивался ли он к вам?

– Не скучно. Это амбициозный растущий тренер с хорошими перспективами. Как главный тренер получал всю информацию о здоровье и функциональной готовности игроков. Была нормальная рабочая обстановка.

– Ваш уход из СКА. Это была ваша инициатива или клуб не стал продлевать?

– После произошедших изменений оставаться не имело смысла.

– Медицинская система, выстроенная в клубе (оценка состояния игроков, питание, мониторинг), сейчас используется?

– У меня нет информации, как сейчас и что происходит в клубе. Мы развили и сделали медицинскую службу клуба сильной и современной: запустили иновационный Медицинский центр, протоколы лечения, восстановления, оценки функциональной готовности, фармобеспечение, система передового медицинского оборудования в командах, профессиональная система питания. Сейчас этим надо умело пользоваться. Помните, как в одной песне: «Придут честолюбивые дублёры Дай Бог им лучше нашего сыграть».

– Тяжело ли было уходить после 11 лет?

– Тяжело было переезжать, – сказал Козлов.