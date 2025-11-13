Мэттьюс пропустит минимум неделю из-за травмы (Крис Джонстон)

Остон Мэттьюс выбыл на неделю из-за травмы.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс пропустит минимум неделю из-за травмы.

Об этом сообщает инсайдер Крис Джонстон .

Напомним, нападающий получил повреждение нижней части тела в матче с «Бостоном» (3:5) после силового приема защитника «Брюинс» Никиты Задорова у борта.

«Слышал, что Остон Мэттьюс пропустит как минимум неделю из-за травмы нижней части тела», – написал Джонстон.

В нынешнем сезоне Мэттьюс провел 17 матчей и набрал 14 (9+5) очков.

