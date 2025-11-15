Андерсен не попал в заявку «Каролины» на матч с «Ванкувером» из-за симптомов сотрясения мозга. В концовке игры с «Вашингтоном» вратаря заменили по указанию наблюдателя

Вратарь Фредерик Андерсен не попал в заявку «Каролины» на матч с «Ванкувером».

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен не попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (4:3 ОТ).

36-летний датчанин пропустил игру из-за симптомов сотрясения мозга.

В концовке прошлого матча команды против «Вашингтона » (1:4) Андерсен был снят с игры наблюдателем из-за подозрения на сотрясение. Его заменил Петр Кочетков , сыгравший 3 минуты 36 секунд.

В матче с «Кэнакс» Кочетков вышел в старте, а его сменщиком был Брендон Басси.

Отметим, что из-за различных травм в двух предыдущих сезонах Андерсен провел за «Каролину» только 38 матчей в регулярных чемпионатах.

В текущем сезоне Фредерик провел 9 игр (5 побед, 89,2% сэйвов, коэффициент надежности 3,00).