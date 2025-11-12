  • Спортс
  Судьи помешали драке вратарей во время массовой стычки в матче «Вашингтона» и «Каролины». Фегервары и Станковен бились до крови
Судьи помешали драке вратарей во время массовой стычки в матче «Вашингтона» и «Каролины». Фегервары и Станковен бились до крови

Судьи помешали драке вратарей в матче «Каролины» и «Вашингтона».

Массовая стычка произошла в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной» (4:1). 

Эпизод начался с того, что форвард «Кэпиталс» Ник Дауд сбил с ног вратаря Фредерика Андерсена за воротами «Харрикейнс». 

Игроки «Каролины» вступились за своего голкипера, кроме того, и он сам атаковал Дауда. В ответ на это вратарь «Кэпиталс» Логан Томпсон покатился к центру площадки, намереваясь вызвать своего визави на бой. Судьи не дали вратарям вступить в драку. 

Тем временем, одна драка в итоге состоялась – краги сбросили защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары и форвард «Каролины» Логан Станковен, заступившийся за партнера Джексона Блэйка. Поединок продолжался до появления крови у обоих участников, они получили по 5 минут штрафа. 

Малые штрафы были выписаны Дауду (за атаку вратаря) Андерсену и Фегервары (за грубость). 

