Кочетков записал в актив 3 победы в 3 матчах в старте в этом сезоне. Вратарь «Каролины» отразил 14 из 17 бросков в игре с «Ванкувером»

Петр Кочетков записал в актив 3 победы в 3 матчах в старте в этом сезоне.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (4:3 ОТ).

26-летний россиянин отразил 14 из 17 бросков по своим воротам.

Победа стала для него 3-й в сезоне в 3 матчах в старте. Также Кочетков вышел на замену в матче с «Вашингтоном» (1:4), сыграв 3 минуты 36 секунд. В концовке он заменил Фредерика Андерсена, которого сняли с игры из-за подозрения на сотрясение мозга.

В 4 играх в сезоне у Петра 90,6% сэйвов при коэффициенте надежности 1,92.