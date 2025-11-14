  • Спортс
«Спартак» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 3:4 с «Северсталью». Команда Жамнова идет 6-й на Западе

«Спартак» проиграл 4 из 6 последних матчей КХЛ.

«Спартак» уступил «Северстали» (3:4) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ, потерпев 4-е поражение в 6 последних встречах. 

У команды Алексея Жамнова 29 очков в 26 матчах, красно-белые занимают 6-е место в таблице Западной конференции. 

«Северсталь» выиграла 3 из 6 последних встреч. Команда Андрея Козырева набрала 34 балла в 26 играх и идет 4-й на Западе. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
