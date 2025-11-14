«Спартак» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 3:4 с «Северсталью». Команда Жамнова идет 6-й на Западе
«Спартак» проиграл 4 из 6 последних матчей КХЛ.
«Спартак» уступил «Северстали» (3:4) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ, потерпев 4-е поражение в 6 последних встречах.
У команды Алексея Жамнова 29 очков в 26 матчах, красно-белые занимают 6-е место в таблице Западной конференции.
«Северсталь» выиграла 3 из 6 последних встреч. Команда Андрея Козырева набрала 34 балла в 26 играх и идет 4-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости