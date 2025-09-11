Андрей Козырев: «Спартак» – играющая, хорошо знакомая нам команда. «Северсталь» победила за счет командных действий»

Андрей Козырев высказался после матча против «Спартака» (2:1).

– Была хорошая игра, «Спартак » – играющая, хорошо знакомая нам команда. Мы победили за счет командных действий.

– Сегодняшняя игра отличалась чем-то от серии плей-офф?

– Это была рядовая игра, которая ведется за два очка, которые нам важны для того, чтобы попасть в плей-офф, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .

