Жамнов после 1:2 от «Северстали»: «Трагедии пока не вижу. Нет целостной игры, есть проблемы, которые будем решать»

Алексей Жамнов высказался после матча против «Северстали» (1:2).

В трех играх сезона «Спартак» потерпел два поражения.

– Сегодня уже не в хоккейчик играли. Единственное, что плохо проводим первый период, начинаем включаться, когда уже горим. Есть проблемы, которые будем решать.

Неправильно говорить, что дело в старте сезона. Нет целостной игры, нужно разобраться, что нужно исправить. Я пока не вижу трагедии.

– Почему сделали кадровые изменения в линии атаки?

– Планировали вводить свежую кровь. После игры с минским «Динамо» это необходимо. Вопрос больше к первым звеньям, к лидерам.

– Пашин и Беляев сегодня устроили настоящий карнавал в «Химике».

– Они возвращаются, есть два дня. За Лукьянцевым тоже следим.

– Пашин в «Химике» – воспитательная мера?

– Это не воспитательная мера, хотели, чтобы он почувствовал игру, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
