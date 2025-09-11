Жамнов после 1:2 от «Северстали»: «Трагедии пока не вижу. Нет целостной игры, есть проблемы, которые будем решать»
В трех играх сезона «Спартак» потерпел два поражения.
– Сегодня уже не в хоккейчик играли. Единственное, что плохо проводим первый период, начинаем включаться, когда уже горим. Есть проблемы, которые будем решать.
Неправильно говорить, что дело в старте сезона. Нет целостной игры, нужно разобраться, что нужно исправить. Я пока не вижу трагедии.
– Почему сделали кадровые изменения в линии атаки?
– Планировали вводить свежую кровь. После игры с минским «Динамо» это необходимо. Вопрос больше к первым звеньям, к лидерам.
– Пашин и Беляев сегодня устроили настоящий карнавал в «Химике».
– Они возвращаются, есть два дня. За Лукьянцевым тоже следим.
– Пашин в «Химике» – воспитательная мера?
– Это не воспитательная мера, хотели, чтобы он почувствовал игру, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
