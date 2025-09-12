Жамнов об игре «Спартака»: «Уже перепробовали и кнут, и пряник. Многим нужно что-то переосмыслить. Пошла тенденция, что мы пытаемся найти проблему в ком-то, а не в себе»
В четверг клуб проиграл «Северстали» со счетом 1:2. В трех играх сезона «Спартак» потерпел два поражения.
– Как оцените игру команды в большинстве? Насколько оно близко к тому, что хотите видеть?
– Это далеко не то большинство, которое мы хотим видеть, нам есть еще над чем работать.
– Во второй шайбе, как показалось, есть вина вратаря. Планируете ли давать шанс Волохину?
– Планируем, конечно, для чего его брали? Не для того, чтобы он сидел.
– Что нужно сделать, чтобы исправить первый период?
– Уже перепробовали и кнут, и пряник. Пока до игроков не дойдет ответственность. Иногда не знаешь, какие слова подобрать, чтобы объяснить им. Многим что‑то нужно переосмыслить.
У нас пошла тенденция, что мы пытаемся найти проблему в ком-то, а не в себе, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
