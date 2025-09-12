  • Спортс
  • Жамнов об игре «Спартака»: «Уже перепробовали и кнут, и пряник. Многим нужно что-то переосмыслить. Пошла тенденция, что мы пытаемся найти проблему в ком-то, а не в себе»
0

Жамнов об игре «Спартака»: «Уже перепробовали и кнут, и пряник. Многим нужно что-то переосмыслить. Пошла тенденция, что мы пытаемся найти проблему в ком-то, а не в себе»

Алексей Жамнов высказался о выступлении «Спартака».

В четверг клуб проиграл «Северстали» со счетом 1:2. В трех играх сезона «Спартак» потерпел два поражения.

– Как оцените игру команды в большинстве? Насколько оно близко к тому, что хотите видеть?

– Это далеко не то большинство, которое мы хотим видеть, нам есть еще над чем работать.

– Во второй шайбе, как показалось, есть вина вратаря. Планируете ли давать шанс Волохину?

– Планируем, конечно, для чего его брали? Не для того, чтобы он сидел.

– Что нужно сделать, чтобы исправить первый период?

– Уже перепробовали и кнут, и пряник. Пока до игроков не дойдет ответственность. Иногда не знаешь, какие слова подобрать, чтобы объяснить им. Многим что‑то нужно переосмыслить.

У нас пошла тенденция, что мы пытаемся найти проблему в ком-то, а не в себе, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
