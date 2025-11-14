  • Спортс
  • Артюхин об отставке Буцаева из «Сибири»: «Я бы дал ему больше времени. За полтора месяца невозможно сделать что-то глобально. К генменеджеру больше вопросов, селекция проведена отвратительно»
3

Артюхин об отставке Буцаева из «Сибири»: «Я бы дал ему больше времени. За полтора месяца невозможно сделать что-то глобально. К генменеджеру больше вопросов, селекция проведена отвратительно»

Евгений Артюхин высказался об отставке Вячеслава Буцаева из «Сибири».

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал отставку Вячеслава Буцаева с поста главного тренера «Сибири».

Клуб ‎проиграл 11 последних матчей подряд. На данный момент «Сибирь» с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ярослав Люзенков.

Буцаев возглавил клуб 3 октября после увольнения Вадима Епанчинцева.

– К этому все шло, но я бы дал Буцаеву больше времени. Когда он пришел, команда была уже сформирована. За полтора месяца невозможно сделать что-то глобально, еще был какой-то конфликт между ребятами.

К сожалению, все совпало не в пользу Буцаева. Не достучался до игроков, хотя, возможно, если бы было больше времени, он смог бы наладить контакт с игроками и они бы поняли, что тренер от них требует.

И здесь больше вопросов к генеральному менеджеру, потому что, по мне, селекция проведена отвратительно. Лидеры прошлого сезона ушли, и их не удалось заменить. Команда возрастная, мало молодых ребят и нет баланса. Так что основные вопросы к руководителям, а не к тренерам.

– Ярослав Люзенков сможет исправить ситуацию?

– Он больше времени находится внутри команды и работал при Вадиме Епанчинцеве. Он должен понимать суть проблемы и у него больше шансов исправить ее, чем у какого-то другого тренера. Команда возрастная, и нужно подобрать рисунок игры, тактику, чтобы она могла справляться, – сказал Артюхин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
