Тревор Мерфи: «Когда СКА проявил интерес, я понял: это шанс, который нельзя упустить. Это клуб с историей, с традициями. Играть здесь – большая честь»

Защитник Тревор Мерфи высказался о переходе в СКА из «Сибири ».

– Тревор, начнем с самого важного – перехода в СКА. Как все произошло?

– После нескольких успешных сезонов в Новосибирске я почувствовал, что пришло время сделать следующий шаг. Хотел рассмотреть разные варианты и в конце сезона решил изучить предложения.

Когда СКА проявил интерес, я понял: это шанс, который нельзя упустить. Это клуб с историей, с традициями. Играть здесь – большая честь.

– Что стало решающим фактором в выборе нового клуба?

– Семья. Моя жена и двое детей переехали со мной. Путь сюда из Канады оказался гораздо проще. Петербург – город с европейской атмосферой, здесь удобно и интересно жить. Есть хорошие школы с преподаванием на английском. Это лучший вариант для нашей семьи.

– Вы провели несколько лет в «Сибири». Что изменилось с переездом?

– Прежде всего – долгие выезды. В «Сибири» их было гораздо больше, и это сильно утомляло. Здесь все компактнее, расписание удобнее. Ну и уровень – Западная конференция чуть сильнее, конкуренция серьезнее.

Но суть одна – все мы играем, чтобы завоевать Кубок Гагарина, – сказал канадский защитник СКА Мерфи.