Буцаев об отставке из «Сибири»: «Комментировать нечего. После тренировки объявили о прекращении сотрудничества, вот и все»

Вячеслав Буцаев высказался об увольнении из «Сибири».

Вячеслав Буцаев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Сибири».

Клуб ‎проиграл 11 последних матчей подряд. На данный момент «Сибирь» с 17 очками после 25 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции.

«Комментировать тут нечего. Сегодня после тренировки мне объявили о прекращении сотрудничества, вот и все.

Никакими новостями поделиться не могу. Сейчас только еще собираю вещи в тренерской. Не планировал, когда улечу домой – вернусь в Москву на днях. Еще не знаю, какими будут дальнейшие планы», – сказал экс‑главный тренер «Сибири» Буцаев.