Врач сборной России Козлов про пиво как метод восстановления: «Оно способствует ароматизации тестостерона в эстроген. Отсюда «женский» тип жировых отложений. Есть методы лучше»

Врач сборной России по хоккею Егор Козлов высказался об употреблении пива в качестве метода восстановления.

– Пиво как «восстановление» – миф?

– Алкоголь способен снижать функциональную готовность – это базовый постулат. Пиво способствует ароматизации мужского полового гормона тестостерона в эстроген (через ароматазу). Отсюда и «женский» тип жировых отложений у любителей пива, аморфность тела.

Умеренность в употреблении у каждого своя, но как метод восстановления – есть идеи и методы лучше, – сказал Козлов.

