Врач СКА о Никишине: «После удара Шалунова в голову игроку было проведено тестирование, которое не выявило противопоказаний. Он хотел продолжить матч с «Локомотивом»

Главный врач СКА высказался о ситуации с травмой Александра Никишина.

Сегодня СКА сообщил , что Никишин внесен в список травмированных из-за сотрясения, полученного в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2).

«После удара Шалунова в голову Никишину нашему игроку было проведено медицинское тестирование, которое не выявило противопоказаний. Игрок не предъявлял жалоб на состояние здоровья, был готов и хотел продолжить матч.

На следующий день было проведено повторное медицинское обследование. По выявленным признакам было принято решение снизить игроку нагрузки и внести в список травмированных», – сказал главный врач СКА Егор Козлов.

Роман Ротенберг: «Никишин дважды потерял сознание в матче с «Локомотивом». Я подошел: «Саша, ты как?» Он ответил: «Готов играть дальше»