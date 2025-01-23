Врач СКА о Никишине: «После удара Шалунова в голову игроку было проведено тестирование, которое не выявило противопоказаний. Он хотел продолжить матч с «Локомотивом»
Главный врач СКА высказался о ситуации с травмой Александра Никишина.
Сегодня СКА сообщил, что Никишин внесен в список травмированных из-за сотрясения, полученного в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2).
«После удара Шалунова в голову Никишину нашему игроку было проведено медицинское тестирование, которое не выявило противопоказаний. Игрок не предъявлял жалоб на состояние здоровья, был готов и хотел продолжить матч.
На следующий день было проведено повторное медицинское обследование. По выявленным признакам было принято решение снизить игроку нагрузки и внести в список травмированных», – сказал главный врач СКА Егор Козлов.
Роман Ротенберг: «Никишин дважды потерял сознание в матче с «Локомотивом». Я подошел: «Саша, ты как?» Он ответил: «Готов играть дальше»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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