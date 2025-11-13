Гру о 2:3 от «Авангарда»: «Мы провели хорошую игру. У нас был шанс победить, мы сами его заработали, но спецбригады сыграли свою роль»
Бенуа Гру подвел итоги матча «Трактора» с «Авангардом».
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении в матче с «Авангардом» (2:3).
– «Авангард» выиграл у вас два из трех очных матчей, переживаете по этому поводу?
– Не переживаю.
– Что не удалось в этом матче?
– Мы провели хорошую игру, у нас был шанс победить, мы сами его заработали, но свою роль сыграли спецбригады.
– Достаточно ли было кондиций в третьем периоде, не сказался ли дальневосточный выезд?
– Не сказался. Мы встречались с сильным противником, после двух периодов мы доминировали на льду, понимали, что поднадавит, так оно и получилось, – сказал Гру.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
