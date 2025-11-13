Волков о подписании Кравцова: «Трактор» – прозрачная организация. Есть гендиректор, генменеджер. Попыток навязать мнение извне нет и не было»

Генменеджер «Трактора» высказался о возвращении Виталия Кравцова.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о возвращении нападающего Виталия Кравцова из системы «Ванкувера».

– Насколько у вас была самостоятельная позиция в переговорах с Кравцовым?

– «Трактор» – прозрачная организация с точки зрения принятия решений. Есть генеральный директор Иван Савин , есть генеральный менеджер Алексей Волков . У нас всегда диалог и нет секретов, как нет и не было попыток навязать мнение извне.

Мы внутри прекрасно представляем ценность Виталия Кравцова для клуба. Как хоккеиста, воспитанника и лидера. Трехлетний контракт – это плод совместных усилий и серьезный шаг для всех.

– Насколько вы считаете его трансфер приоритетным в ситуации, что у «Трактора» больше проблем в других линиях?

– Мы прекрасно понимаем свои точки роста и текущие проблемы. Они на виду. Но отказ от Кравцова никак с ними не пересекается.

Да, нам пришлось быстро умещать его контракт в потолок, но времени для того, чтобы усилить состав и сделать его более конкурентоспособным – еще более двух месяцев. Селекция не прекращается.

По опыту знаю, что нужное решение или нужный игрок могут появиться внезапно, тогда мы и будем реагировать максимально быстро. Все ресурсы для этого у клуба есть.

– Рассматривался ли вариант обмена прав Виталий Кравцов – Клим Костин?

– Даже в мыслях не было его начинать. Ни с нашей стороны, ни со стороны коллег из Омска. То же касается и других, звучащих в прессе вариантов обмена, – сказал Волков.

Зислис о «Тракторе»: «Не все переговоры проводит Волков. Кравцов оказался в клубе благодаря тому, что люди наверху сказали: «Он нам нужен, подпиши обязательно»

Дмитрий Ерыкалов: «Кравцов в «Тракторе» – это история хотелок губернатора. Можно было заткнуть проблемные места в обороне, но такая в Челябинске иерархия»