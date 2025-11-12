  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зислис о «Тракторе»: «Не все переговоры проводит Волков. Кравцов оказался в клубе благодаря тому, что люди наверху сказали: «Он нам нужен, подпиши обязательно»
10

Зислис о «Тракторе»: «Не все переговоры проводит Волков. Кравцов оказался в клубе благодаря тому, что люди наверху сказали: «Он нам нужен, подпиши обязательно»

Михаил Зислис высказался о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор».

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис высказался о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор» из системы «Ванкувера».

– Будут ли применяться меры к Волкову за то, что он провалил переговоры с Кравцовым, а сейчас получил невыгодный контракт, и у него нет денег на защитников?

– Там не все переговоры проводит Волков. Когда летом с Кравцовым шел диалог, с его представителем, люди сверху были вовлечены, они каждый раз спрашивали, что происходит.

– Кто такие люди сверху?

– Ну, фамилия Текстер тебе что-то говорит?

– Губернатор?

– Человек, который обеспечивает финансирование всей структуре. И сейчас Кравцов оказался в «Тракторе», не был куда-то обменян или остался в АХЛ, благодаря тому, что люди наверху сказали: «Нам нужен Кравцов». Хотя нужно решать вопрос с обороной, с вратарем в первую очередь. Они захотели видеть Кравцова. Он сильный игрок.

Я считаю, что это неправильно. Ты если человека подписываешь на большие деньги, доверяешь ему все, потом можешь спросить. А если ты говоришь: «Вот нам нравится Кровцов, подпиши его обязательно». Ну это не совсем верно, – сказал Зислис.  

Дмитрий Ерыкалов: «Кравцов в «Тракторе» – это история хотелок губернатора. Можно было заткнуть проблемные места в обороне, но такая в Челябинске иерархия»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Спорт-Экспресса» в YouTube
logoВиталий Кравцов
logoТрактор
logoКХЛ
logoАлексей Волков
logoСпорт-Экспресс
Алексей Текслер
Михаил Зислис
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дронов о Кравцове: «Мы рады, что он вернулся, классный игрок. «Трактору» его не хватало, как оказалось»
вчера, 17:44
Агент Кравцова: «Если какой-то клуб НХЛ будет сильно его желать – посмотрим. Сейчас Виталий хочет хорошо играть в КХЛ, помочь «Трактору»
вчера, 17:01
Агент Квартальнов о возвращении Кравцова в КХЛ: «В Америке из-за таких ситуаций думают, что россияне нестабильны. Это портит репутацию, клубы в НХЛ отказываются драфтовать наших»
вчера, 15:50
Главные новости
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
3 минуты назадТесты и игры
НХЛ. «Тампа» примет «Рейнджерс», «Филадельфия» сыграет с «Эдмонтоном», «Юта» – с «Баффало», «Чикаго» против «Нью-Джерси»
сегодня, 17:20
«Рейнджерс» подписали Мартина и поместили экс-вратаря ЦСКА на драфт отказов для отправки в АХЛ
7 минут назад
«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд, сегодня – 5:3 с «Сочи». Команда Исакова идет 2-й на Западе
21 минуту назад
«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 6:3 со «Спартаком». Команда Хартли – первая на Западе
30 минут назад
КХЛ. СКА уступил «Салавату», «Металлург» одолел «Ладу», «Динамо» Минск забросило 7 шайб «Сибири», «Спартак» проиграл «Локомотиву»
37 минут назад
Ларионов о низкой результативности СКА: «У нас есть люди, умеющие забивать. Либо это выдающаяся игра вратарей соперников, либо потеря концентрации, неуверенность у нас»
47 минут назад
«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут
сегодня, 18:28
Разин о возвращении Кузнецова в состав «Металлурга»: «Он похудел, старался. У нас хорошие, рабочие отношения»
сегодня, 18:13
Козлов о 2:1: «Салават» робко начал, СКА прессинговал, создавал моменты, а мы застенчиво смотрели. Вязовой сделал ключевые сэйвы, забрали инициативу»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Сочи» Николаев впервые забил в КХЛ – в 187-м матче. Это его шестой сезон в лиге
сегодня, 17:59
Доми о травме Мэттьюса после хита Задорова: «Не собираюсь много говорить, что происходит на льду – остается там. Не хочется травм – тем более у нашего капитана»
сегодня, 16:58
Радулов пропустит игру со «Спартаком». Александр – лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» с 12+13 в 25 матчах сезона
сегодня, 15:47
«Сибирь» заплатит Лещенко 7 млн рублей до конца сезона. У форварда 9+12 в 61 матче за «Нефтехимик» в прошлом году
сегодня, 15:15
Вратарь «Ванкувера» Демко получил травму в игре против «Виннипега»
сегодня, 14:59
Каменский о Могильном в Зале славы: «Он на голову сильнее многих ребят, которых ввели раньше него. Справедливость восторжествовала»
сегодня, 14:46
«Шанхай Дрэгонс» о составе сборной России: «Пиво-мужик, борода-мужик, казино-мужик. Всех узнали? Мяч-игра»
сегодня, 14:37Фото
Даниил Прохоров: «Радулов всегда был моим кумиром, дома до сих пор висят плакаты с его изображением. Я сходил с ума от его агрессивного стиля, взял с него пример»
сегодня, 13:59
Валерий Каменский: «Ковальчук – один из первых претендентов на попадание в Зал славы, он много сделал для мирового хоккея, в НХЛ здорово играл. Крутова можно ввести, Жамнов тоже достоин»
сегодня, 13:54
Терещенко о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Он один из наших величайших хоккеистов»
сегодня, 13:45