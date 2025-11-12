Зислис о «Тракторе»: «Не все переговоры проводит Волков. Кравцов оказался в клубе благодаря тому, что люди наверху сказали: «Он нам нужен, подпиши обязательно»

Михаил Зислис высказался о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор».

– Будут ли применяться меры к Волкову за то, что он провалил переговоры с Кравцовым, а сейчас получил невыгодный контракт, и у него нет денег на защитников?

– Там не все переговоры проводит Волков. Когда летом с Кравцовым шел диалог, с его представителем, люди сверху были вовлечены, они каждый раз спрашивали, что происходит.

– Кто такие люди сверху?

– Ну, фамилия Текстер тебе что-то говорит?

– Губернатор?

– Человек, который обеспечивает финансирование всей структуре. И сейчас Кравцов оказался в «Тракторе», не был куда-то обменян или остался в АХЛ, благодаря тому, что люди наверху сказали: «Нам нужен Кравцов». Хотя нужно решать вопрос с обороной, с вратарем в первую очередь. Они захотели видеть Кравцова. Он сильный игрок.

Я считаю, что это неправильно. Ты если человека подписываешь на большие деньги, доверяешь ему все, потом можешь спросить. А если ты говоришь: «Вот нам нравится Кровцов, подпиши его обязательно». Ну это не совсем верно, – сказал Зислис.

Дмитрий Ерыкалов: «Кравцов в «Тракторе» – это история хотелок губернатора. Можно было заткнуть проблемные места в обороне, но такая в Челябинске иерархия»