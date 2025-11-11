Дмитрий Ерыкалов: «Кравцов в «Тракторе» – это история хотелок губернатора. Можно было заткнуть проблемные места в обороне, но такая в Челябинске иерархия»

Дмитрий Ерыкалов про Виталия Кравцова в «Тракторе»: это хотелка губернатора.

Журналист Дмитрий Ерыкалов прокомментировал переход Виталия Кравцова в «Трактор ». Ранее форвард заключил с челябинским клубом трехлетний контракт.

«Кравцов в «Тракторе» – это подстава для Волкова. Это история хотелок губернатора, это один из любимых игроков Алексея Текслера . Менеджмент искал разные варианты реализации прав – предлагали его и в «Авангард » на Костина, и в «Локомотив » удочку закидывали.

Можно было заткнуть проблемные места во вратарской, оборонительной линии. Но так как такая иерархия в Челябинске, Волкову приходится подписывать Кравцова и обменивать Дюбе . И я не уверен, что это приведет «Трактор» к желаемому результату. А что можно желать после финала? Только Кубок.

Зачем вы тогда вообще приглашали Волкова генеменджером? Если пригласили, так доверьтесь ему. Я знаю, что Текслер в большинстве случаев позитивно влияет на «Трактор». Но он как минимум один раз блокировал обмен Тертышного и возвращает Кравцова, который нравится ему как хоккеист.

Мне кажется, это может сработать как эффект домино. Почему вы не усилили оборону? Потому что Кравцов. И он не готов делать скидку «Трактору», потому что ему летом не дали то, что он хотел, и по, его версии, его обидели. «Трактор» расшибается в лепешку, чтобы уместить Виталия под потолок», – сказал Ерыкалов.

Кравцов в «Тракторе» – ход на будущее. Но актуальные проблемы он не решает