«Спартак» вернул Морозова в команду. 25-летний форвард был отстранен на месяц за кокаин

«Спартак» вернул Ивана Морозова в команду после отстранения.

25-летний нападающий «Спартака» Иван Морозов вернулся в команду. Ранее он был отстранен на месяц после положительной допинг-пробы на кокаин.

«С сегодняшнего дня Морозов находится в расположении ХК «Спартак » Москва и готовится вместе с командой к предстоящим играм», – сообщает пресс-служба клуба.

Форвард не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 14 сентября. В текущем сезоне на его счету 5 (1+4) очков за 4 игры.

Президент КХЛ Морозов о положительной пробе на кокаин у Ивана Морозова: «Он раскаивается и хочет вернуться в хоккей. Это большой урок для него и для всех спортсменов»