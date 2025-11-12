Таварес о силовом приеме Задорова против Мэттьюса: «Остон стоял спиной. Нам не понравился этот хит. Когда речь идет о нашем лидере и лучшем игроке, не хотим допускать никаких вольностей»

Джон Таварес недоволен хитом Никиты Задорова против Остона Мэттьюса.

Нападающий «Торонто» Джон Таварес высказался о хите Никиты Задорова против Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Бостоном» (3:5).

Во втором периоде защитник «Брюинс» применил против капитана «Лифс» силовой прием у борта, после чего тот ушел в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде.

«Остон стоял спиной, не нравится смотреть, как кого-то бьют в цифры на спине. Особенно, когда речь идет о нашем лидере, одном из лучших игроков в хоккее и нашем лучшем игроке, мы не хотим допускать никаких вольностей.

Конечно, нам не понравился этот хит», — сказал Таварес.

