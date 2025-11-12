Каменский о жесткой игре Задорова: «От него это требуют, наверное. Он выполняет игровое задание»
Валерий Каменский высказался о жесткой игре Никиты Задорова.
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мыслями о жесткой игре защитника «Бостона» Никиты Задорова.
«Это его игра, он действует жестко. Наверное, от него это требуют, и он выполняет игровое задание.
Тяжело его с кем-то сравнивать из тех защитников такого же плана, с которыми я играл. Хоккей идет в ту сторону, чтобы забивать голы, а не драться. Игра стала более чистой, а в то время разрешалось все», – сказал Каменский.
