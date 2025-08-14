Макар – лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Хедман – 5-й, Бушар – 10-й, Форслинг – 12-й, Сергачев – 18-й
Второе место занял Куинн Хьюз из «Ванкувера», тройку замкнул Зак Веренски из «Коламбуса». Защитник «Юты» Михаил Сергачев занял 18-е место.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Кэйл Макар, «Колорадо»;
2. Куинн Хьюз, «Ванкувер»;
3. Зак Веренски, «Коламбус»;
4. Миро Хейсканен, «Даллас»;
5. Виктор Хедман, «Тампа»;
6. Джош Моррисси, «Виннипег»;
7. Расмус Далин, «Баффало»;
8. Джейккоб Слэвин, «Каролина»;
9. Роман Йоси, «Нэшвилл»;
10. Эван Бушар, «Эдмонтон»;
11. Чарли Макэвой, «Бостон»;
12. Густав Форслинг, «Флорида»;
13. Джейк Сэндерсон, «Оттава»;
14. Томас Харли, «Даллас»;
15. Ши Теодор, «Вегас»;
16. Адам Фокс, «Рейнджерс»;
17. Девон Тэйвс, «Колорадо»;
18. Михаил Сергачев, «Юта»;
19. Лэйн Хатсон, «Монреаль»;
20. Брок Фэйбер, «Миннесота».
