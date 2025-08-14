  • Спортс
  • Макар – лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Хедман – 5-й, Бушар – 10-й, Форслинг – 12-й, Сергачев – 18-й
Кэйл Макар назван лучшим защитником НХЛ по версии официального сайта лиги.

Второе место занял Куинн Хьюз из «Ванкувера», тройку замкнул Зак Веренски из «Коламбуса». Защитник «Юты» Михаил Сергачев занял 18-е место.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кэйл Макар, «Колорадо»;

2. Куинн Хьюз, «Ванкувер»;

3. Зак Веренски, «Коламбус»;

4. Миро Хейсканен, «Даллас»;

5. Виктор Хедман, «Тампа»;

6. Джош Моррисси, «Виннипег»;

7. Расмус Далин, «Баффало»;

8. Джейккоб Слэвин, «Каролина»;

9. Роман Йоси, «Нэшвилл»; 

10. Эван Бушар, «Эдмонтон»;

11. Чарли Макэвой, «Бостон»;

12. Густав Форслинг, «Флорида»;

13. Джейк Сэндерсон, «Оттава»;

14. Томас Харли, «Даллас»;

15. Ши Теодор, «Вегас»;

16. Адам Фокс, «Рейнджерс»;

17. Девон Тэйвс, «Колорадо»;

18. Михаил Сергачев, «Юта»;

19. Лэйн Хатсон, «Монреаль»;

20. Брок Фэйбер, «Миннесота».

Ахтямов – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Торонто» по версии Daily Faceoff, Коуэн – 1-й, Дэнфорд – 2-й, Хильдеби – 3-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
