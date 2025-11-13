«Спартак» сократил зарплату Морозова почти в два раза. Форвард заработает 17,5 млн рублей за оставшуюся часть сезона без учета бонусов («Чемпионат»)

«Спартак» почти в два раза сократил зарплату Ивана Морозова.

«Спартак » сократил зарплату форварда Ивана Морозова почти в два раза.

Об этом сообщает «Чемпионат». Изначально зарплата игрока составляла 45 млн рублей за нынешний сезон. За три с половиной месяца по старому контракту он заработал порядка 15,5 млн рублей.

По новому соглашению Морозов заработает 17,5 млн рублей за оставшуюся часть сезона, не считая бонусной части. Базовая зарплата игрока сокращена почти в два раза.

Срок контракта хоккеиста рассчитан до 31 мая 2026 года. Ранее он был отстранен на месяц после положительной допинг-пробы на кокаин.

Форвард не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 14 сентября. В текущем сезоне на его счету 5 (1+4) очков за 4 игры.