Матыцин об Овечкине в политике: «Это должно быть его решение. Человек в Госдуме представляет интересы людей. Он должен иметь опыт, уметь анализировать события»
Олег Матыцин рассказал, видит ли Александра Овечкина в Госдуме.
Глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин считает, что Александр Овечкин должен сам решать, идти ли ему в политику.
«Вижу ли Овечкина в Госдуме? Это должно быть его решение. Человек в Государственной Думе представляет интересы людей. Он должен иметь жизненный и профессиональный опыт, уметь коммуницировать, анализировать события.
Если человек обладает этими качествами и хочет быть полезным, надо брать на себя ответственность и представлять интересы людей в каких-либо органах» – сказал Матыцин.
Депутат Журова не советует Овечкину идти в политику: «Саша хочет остаться всеми любимым. Политику начинают под лупой рассматривать в нашей стране, это нормально»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
