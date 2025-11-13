Матыцин об Овечкине в политике: «Это должно быть его решение. Человек в Госдуме представляет интересы людей. Он должен иметь опыт, уметь анализировать события»

Олег Матыцин рассказал, видит ли Александра Овечкина в Госдуме.

Глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин считает, что Александр Овечкин должен сам решать, идти ли ему в политику.

«Вижу ли Овечкина в Госдуме? Это должно быть его решение. Человек в Государственной Думе представляет интересы людей. Он должен иметь жизненный и профессиональный опыт, уметь коммуницировать, анализировать события.

Если человек обладает этими качествами и хочет быть полезным, надо брать на себя ответственность и представлять интересы людей в каких-либо органах» – сказал Матыцин.

Депутат Журова не советует Овечкину идти в политику: «Саша хочет остаться всеми любимым. Политику начинают под лупой рассматривать в нашей стране, это нормально»