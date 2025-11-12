Буцаев на вопрос об отставке после 0:7 «Сибири» от «Динамо» Минск: «Вы раскольники, вносите смуту, подливаете дерьма – тренируемся не так, воду не дают»

Вячеслав Буцаев ответил журналисту на вопрос об отставке: вы вносите смуту.

Главный тренер «Сибири » Вячеслав Буцаев ответил журналисту Sport24 Дмитрию Ерыкалову на вопрос об отставке после поражения от «Динамо » Минск (0:7).

– Вячеслав Геннадиевич, не побоюсь сказать за болельщиков, Новосибирск не испытывал такого позора. Ни разу команда не проигрывала 0:7. Ни один тренер не проигрывал 11 матчей подряд. Если вы говорите, что команда вас не слышит, не по-мужски ли сейчас подать в отставку?

– Мы тоже очень недовольны результатом. Я уже сказал в раздевалке: «Не хочет кто-то со мной пойти на пресс-конференцию, ответить на этот вопрос? На неприятный вопрос?» Желающих не оказалось.

– А какой выход? Всех менять?

– Нет. Каждый должен начать работать. Тренируемся не так, воду не дают, еще что-то. Вы [журналисты] раскольники, поддерживаете это. Подливаете всякого дерьма.

– Может, вы не находите контакт с командой? Ваши методы не работают?

– Откуда вы знаете, какой у меня подход. Контакты у вас есть? Вы раскольники, вносите смуту, – сказал Вячеслав Буцаев .

Буцаев о слухах, что в «Сибири» нельзя пить воду на тренировках и брать иконы в раздевалку: «Бред. Давайте еще про магнитные бури, полнолуние скажем. Есть вода, есть общая икона – фанаты подарили»