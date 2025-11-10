Ларионов о шатауте Иванова с «Авангардом»: «Сергей отыграл фантастически. В сезоне должны быть матчи, которые выигрывает вратарь, когда команда не в полном порядке или уставшая»

Игорь Ларионов высоко оценил игру Сергея Иванова против «Авангарда».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру Сергея Иванова в матче с «Авангардом » (1:0).

Вратарь отразил все 43 броска по своим воротам.

«Выбор вратаря на этот матч – очень деликатный вопрос. На Заврагина выпала колоссальная нагрузка, он сыграл три встречи через день, ему нужна была пауза. Если бы Егор сегодня сыграл, то было бы наслоение.

Решили, что будет играть Иванов, и всегда в сезоне должны быть такие матчи, которые выигрывает вратарь, когда команда не в полном порядке или уставшая. Сергей отыграл сегодня просто фантастически», – сказал Ларионов.