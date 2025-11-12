Никита Щитов оценил выступление СКА.

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов высказался о выступлении СКА в сезоне-2025/26.

Клуб набрал 26 очков в 24 матчах и идет на девятом месте в таблице Запада.

– Спустя два месяца регулярного чемпионата СКА идет на девятом месте на Западе. Смогут ли они попасть в плей-офф? И кого они вытеснят из восьмерки, с учетом того, что восьмую строчку сейчас занимает ЦСКА?

– Загадывать, что СКА или ЦСКА попадут в плей-офф, преждевременно. Да, команды хорошие, но все может быть. Возможно, те же «Драконы» оступятся. Есть кого вытеснить.

СКА – неплохая команда по подбору хоккеистов, но играют они пока натужно. Пока солидной игры у них нет, но чемпионат еще идет; может, все стабилизируется. Преждевременно говорить, что они не попадут в плей-офф, борьба за это будет до конца чемпионата, – сказал Щитов.