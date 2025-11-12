«СКА не играл в «автобус» и победил благодаря вратарю. «Авангард» чудом не забил». Щитов про 1:0

Никита Щитов: СКА не играл в «автобус» против «Авангарда».

Никита Щитов считает, что СКА не играл в откат в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом » (1:0).

— В матче с «Авангардом» СКА играл от соперника. Можно ли это назвать «автобусом», который так часто критикует Ларионов?

— Они победили благодаря вратарю [Иванову ]. Омск много атаковал, владел инициативой, а СКА играл не первым номером, а на контратаках.

Я не скажу, что СКА играл в «автобус». «Автобус» — это когда сопернику не дают войти в свою зону, играют в откат и плотно обороняются в средней зоне.

А тут Омск много играл в зоне СКА, значит, там не было «автобуса». Там чудом «Авангард» не забил. Вратарь и оборона СКА сыграли выше всяких похвал, — сказал бывший игрок клубов КХЛ.