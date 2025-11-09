Шуми Бабаев: «Толчинский получил больше доверия от Разина в последнее время, наверное, начал понимать требования и выполнять установки»

Агент Сергея Толчинского высказался об игре хоккеиста за «Металлург».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Сергея Толчинского, поделился мыслями о выступлении игрока за «Металлург».

В воскресенье клуб обыграл «Барыс» со счетом 4:1. Нападающий Сергей Толчинский сделал дубль и прервал безголевую серию из 11 матчей. На его счету стало 6 (3+3) очков за 20 игр в этом сезоне.

– Мы видим, что в последнее время Толчинский получил больше доверия от Разина, наверное, начал понимать требования и выполнять установки.

Я ему говорил: «Успокойся и не нервничай», тренер ему говорил: «Я тебе доверяю». Теперь Сергей потихоньку нашел свою игру, посмотрим, что будет дальше.

– Можно ли говорить, что хоккей Разина не подошел Толчинскому?

– Вряд ли, Сергей шел в «Металлург » под хоккей Разина, – сказал Бабаев.