Кравцов вернулся в «Трактор». Контракт – до конца сезона-2027/28

Форвард Виталий Кравцов вернулся в «Трактор».

Срок соглашения с нападающим рассчитан до конца сезона-2027/28.

Ранее Кравцов прошел через драфт отказов в НХЛ – «Ванкувер » расторг с ним контракт. Напомним, 25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора».

В нынешнем сезоне Кравцов провел 10 игр в АХЛ за «Эбботсфорд » и набрал 4 (1+3) балла.

В прошлом сезоне он набрал 58 (27+31) очков в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Трактор ». В плей-офф добавил 7 (6+1) очков в 19 играх.