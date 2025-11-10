13

Кравцов вернулся в «Трактор». Контракт – до конца сезона-2027/28

Виталий Кравцов вернулся в «Трактор».

Форвард Виталий Кравцов вернулся в «Трактор».

Срок соглашения с нападающим рассчитан до конца сезона-2027/28. 

Ранее Кравцов прошел через драфт отказов в НХЛ – «Ванкувер» расторг с ним контракт. Напомним, 25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора».

В нынешнем сезоне Кравцов провел 10 игр в АХЛ за «Эбботсфорд» и набрал 4 (1+3) балла.

В прошлом сезоне он набрал 58 (27+31) очков в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Трактор». В плей-офф добавил 7 (6+1) очков в 19 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoВиталий Кравцов
logoЭбботсфорд
logoНХЛ
logoВанкувер
logoАХЛ
переходы
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трактор» сократил Светлакову контракт с 70 до 42 млн рублей ради подписания Кравцова («Матч ТВ»)
вчера, 18:18
Агент Кравцова о контракте с «Трактором»: «Ведем переговоры, решение будет принято в ближайшее время. Нужно учесть интересы и клуба, и игрока»
вчера, 14:43
Гру о Кравцове: «Пройдет медосмотр и посмотрим, когда он присоединится к команде. Виталия заботят результаты «Трактора», ему не все равно»
вчера, 10:22
Главные новости
Буцаев о слухах, что в «Сибири» нельзя пить воду на тренировках и брать иконы в раздевалку: «Бред. Давайте еще про магнитные бури, полнолуние скажем. Есть вода, есть общая икона – болельщики подарили»
33 секунды назад
Хартли об 1:2 от «Торпедо»: «Единственное, что мне не понравилось – результат. Не могу сказать ничего плохого про нашу игру»
11 минут назад
Ги Буше о тактике «Авангарда»: «Менять что-то нужно, когда нет моментов, а это не наша ситуация. Наша проблема в том, что человек, который имеет возможность отличиться, не может это сделать»
20 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» дома сыграют с «Нэшвиллом», «Нью-Джерси» – с «Айлендерс», «Коламбус» против «Эдмонтона», «Вегас» встретится с «Флоридой»
сегодня, 19:00
Ларионов о роли Лайпсика в СКА: «Пока трудно сказать. Человек, который долго не играл, не может сразу войти в ритм. Это чревато травмами»
28 минут назад
Никитин о 2:0 с «Северсталью»: «Парни проявили самоотверженность, забили важные голы. Чемпионат в самом разгаре, делать выводы рано. Продолжаем делать то, во что верим»
35 минут назад
Вратарь «Ак Барса» Билялов одержал 189-ю победу в КХЛ и вышел на чистое 5-е место в истории лиги
45 минут назад
«Сибирь» проиграла 10-й матч подряд – 3:6 от «Спартака». Команда Буцаева идет 11-й на Востоке
сегодня, 19:18
ЦСКА всухую победил «Северсталь» – 2:0. Гамзин отразил 34 броска, сделав 2-й шатаут подряд
сегодня, 18:59
КХЛ. «Шанхай» обыграл «Динамо» Москва, ЦСКА победил «Северсталь», «Авангард» проиграл СКА, «Локомотив» уступил «Торпедо»
сегодня, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Дыняк и Пастухов подрались в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком»
сегодня, 18:32Видео
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
сегодня, 18:00Тесты и игры
Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 3 гола и был заменен на Подъяпольского в матче против «Шанхая»
сегодня, 17:46
Десятков о 5:3 с «Салаватом»: «Показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить. Хоккейный бог был за нас»
сегодня, 16:58
Сергей Савельев о Дюбе и Лайпсике: «У СКА не было дефицита крайних нападающих хорошего класса. Но есть явный недобор очков со стороны многих форвардов, если сравнивать с их прошлым сезоном»
сегодня, 16:49
Черных о Никонове: «Ни разу не обсуждали с «Трактором» вопросы его продажи или обмена. По Прибыльскому было обсуждение разных вариантов»
сегодня, 16:17
Дьюхэйм об игре с Овечкиным: «В детстве наблюдал за ним, а теперь мы в одной команде – это круто. Когда впервые увидел его в раздевалке, это был сюрреалистичный момент»
сегодня, 15:32
Кирилл Сафронов о Дюбе в СКА: «Армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности. Команда не так много забивает»
сегодня, 15:12
Кутюрье о Мичкове: «Отличный снайпер, но забивать в каждом матче не получится – нужно помогать и другими способами. Матвей стал чаще играть за линией шайбы»
сегодня, 14:30
33-летний Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице». Ранее экс-голкипер «Бостона» и «Вегаса» не играл в Европе
сегодня, 13:58