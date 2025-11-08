  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек»
Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек»

Игорь Ларионов высказался о переходе Пьеррика Дюбе в СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что узнал о переходе Пьеррика Дюбе непосредственно перед игрой с «Динамо».

Сегодня СКА обыграл «Динамо» со счетом 3:2.

Ранее «Трактор» обменял Пьеррика Дюбе в клуб из Санкт-Петербурга.

– Сегодня к СКА присоединился Дюбе. Как оцените переход и где видите его?

– Я это узнал перед игрой. Пока у меня мало информации. Меня беспокоит, что он игрок сборной Франции, а сборная Франции играет на Олимпиаде. Я это озвучил руководству. Но обмен сделан, это факт.

Где его вижу, пока не скажу. Для меня он пока неизвестный человек. Надеюсь, мы сделаем все возможное, чтобы он почувствовал себя хорошо и развил свои лучшие качества.

– Был ли у вас разговор с Бреннаном Менеллом в свете того, что он раньше играл за «Динамо»?

– С Бреннаном я говорил перед игрой в Петербурге. Он поделился некоторыми секретами, которые мы извлекли. Для него это был важный матч. Он был частью этой команды, этого сильного звена. Он хороший парень. Если он примет те правила игры, которые я ему сказал, то все будет хорошо. А он их принимает. Это радует.

– Ваш сын сегодня сидел в раздевалке с вашим перстнем. Это что-то значит?

– Я его просто оставил в Петербурге и не надел, хотел надеть другой. Перстни в хоккей не играют. Я в эти дела не верю. Если бы все было так просто в карьере, я бы менял перстни каждую игру, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
