  • Заварухин о матче с «Трактором»: «28 блокированных бросков – командная тяжелая победа. Соперник добавлял по ходу игры, мы много оборонялись»
1

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Трактором».

Клуб из Екатеринбурга выиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ по буллитам (2:1 Б).

– Наверное, после проведенной игры в Нижнем Новгороде, где мы сыграли неудачно, наша команда перестроилась и поняла, что мы хотим от нее.

Тяжелый матч. Понятно, что дерби. Но здорово, что повели в игре. Хотя были еще моменты, выходы один в ноль не реализовали. Соперник добавлял по ходу игры, нам пришлось больше обороняться в этом матче по сравнению с игрой в Екатеринбурге, когда мы больше владели шайбой, а «Трактор» больше оборонялся. Получилась зеркальная игра.

Неприятно, что правильно не доиграли концовку, три минуты всего оставалось, но сами привезли этот гол. Учимся. Но надо не на своих ошибках учиться… Молодые парни, но все равно прогрессируют. Рады победе. 28 блокированных бросков – командная тяжелая победа. Много оборонялись. Спасибо болельщикам. Их было очень много. Дружественное дерби. Приятно каждый матч находиться в такой обстановке.

– Согласны, что решающим фактором стала для вас игра вратаря?

– Да. Хотел бы поздравить его. Рады за него. Мы много оборонялись, было много стыков, а он выручал нас.

– У Мэйсека лишний вес?

– Нет вроде, с чего вы взяли? Он все время у нас такой. Мышцастый парень довольно.

– Что случилось с его реализацией?

– Наверное, ему надо задать вопрос, что случилось. Моменты были хорошие. Будем исправлять, больше давать передач на тренировках, и чтобы у него улучшался бросок, становился точнее, – сказал Заварухин

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
