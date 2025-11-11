Пашков о вратарях-легионерах в КХЛ: «Приехали деньги зарабатывать, а не побеждать. Оказались не готовы – здесь площадки побольше и хоккей менее бросковый»

Александр Пашков о вратарях-легионерах в КХЛ: приехали деньги зарабатывать.

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал игру вратарей-легионеров в FONBET КХЛ.

– Как объясните такой завал североамериканцев?

– Во-первых, изначально они были очень среднего уровня. Во-вторых, оказались не готовы к хоккею КХЛ, где, в отличие от Северной Америки, и площадки побольше, и хоккей менее бросковый, с большим количеством передач.

Бросилось в глаза, что североамериканцы не стали себя переламывать, так и не увидел с их стороны стремления адаптироваться. Это говорит о том, что в первую очередь они приехали не побеждать, а зарабатывать деньги.

– Какой урок нам нужно вынести из всей этой истории?

– Большой минус селекционерам и генеральным менеджерам, которые пошли по самой простой дорожке и решили закрыть вратарскую позицию за счет легионеров. Это касается не только ЦСКА , «Трактора » или «Сибири », но и «Адмирала», где легионер тоже не выручает, что бросается в глаза на фоне соседей из «Амура ».

Думаю, после провала североамериканцев маятник качнется в другую сторону. Теперь ставка будет делаться на российских вратарей, они пойдут на вес золота. Тот же Дорожко , подозреваю, с такой игрой в Хабаровске не задержится – летом большие клубы начнут за ним охоту.

Для российской вратарской школы это хорошо. И для опытных голкиперов, и для молодых, которым в КХЛ станут больше доверять. Так что за это североамериканцев-неудачников можем поблагодарить, – сказал Пашков.

