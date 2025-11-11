Видео
8

Кравцов забил за «Трактор» в дебютном матче сезона в КХЛ

Виталий Кравцов забил за «Трактор» в первом матче сезона.

25-летний нападающий «Трактора» Виталий Кравцов забросил шайбу в матче FONBET КХЛ против «Амура» (1:1, первый период).

Он отличился в дебютной игре сезона за челябинский клуб. Ранее форвард выступал за фарм-клуб «Ванкувера» в АХЛ, заработав 4 (1+3) очка за 10 матчей.

В прошлом сезоне Кравцов набрал 65 (34+33) очков в 85 играх за «Трактор» с учетом плей-офф.

Кравцов заработает 30 млн рублей в сезоне-2025/26 по контракту с «Трактором», по 85 млн – в 2026/27 и 2027/28 («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoВиталий Кравцов
logoТрактор
видео
logoКХЛ
logoАмур
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравцов заработает 30 млн рублей в сезоне-2025/26 по контракту с «Трактором», по 85 млн – в 2026/27 и 2027/28 («СЭ»)
вчера, 21:59
«Трактор» сократил Светлакову контракт с 70 до 42 млн рублей ради подписания Кравцова («Матч ТВ»)
9 ноября, 18:18
Агент Кравцова о контракте с «Трактором»: «Ведем переговоры, решение будет принято в ближайшее время. Нужно учесть интересы и клуба, и игрока»
9 ноября, 14:43
Главные новости
Бабаев о шансах Кузнецова вернуться в состав «Металлурга»: «Это решать тренеру. Я ничему не удивлюсь»
7 минут назад
Дегтярев поздравил Могильного с введением в Зал славы: «В 2023-м назначил его почетным президентом «Амура». Мы вместе развивали хоккей на Дальнем Востоке»
33 минуты назад
Хоккеистка Ананьина: «Никогда не собиралась варить борщи. У спорта нет гендера. В моей юности все считали, что женщина должна заниматься детьми и кухней»
47 минут назад
«Автомобилист» проиграл 4-й матч подряд в КХЛ – 2:4 с «Адмиралом»
сегодня, 11:59
КХЛ. «Автомобилист» уступил «Адмиралу», «Трактор» победил «Амур» в овертайме
сегодня, 11:52
«Трактор» победил «Амур» в овертайме – 2:1. У Кравцова гол и передача в 1-й игре после возвращения в КХЛ
сегодня, 11:42
Дмитрий Ерыкалов: «Кравцов в «Тракторе» – это история хотелок губернатора. Можно было заткнуть проблемные места в обороне, но такая в Челябинске иерархия»
сегодня, 11:22
Шулак побил рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ – 126. Чешский защитник превзошел Горшкова
сегодня, 11:10
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Монреаль» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»
сегодня, 10:58
Пашков о вратарях-легионерах в КХЛ: «Приехали деньги зарабатывать, а не побеждать. Оказались не готовы – здесь площадки побольше и хоккей менее бросковый»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Амура» Андриевский об 1:2 с «Трактором»: «Одна ошибка все решила. Ничего страшного – ребята стараются, есть хорошее движение и эмоции»
20 минут назад
Жамнов о травмах в «Спартаке»: «Порядин и Рубцов тренируются по индивидуальной программе. В матче с «Локомотивом» не стоит их ожидать»
сегодня, 11:32
Нюджент-Хопкинс пропустит минимум неделю из-за травмы. У форварда «Эдмонтона» 5+11 в 16 матчах сезона
сегодня, 10:07
Демченко про слухи о пропуске игры Кубка Гагарина-2025 из-за дня рождения отца: «Знаю, кто это заказал. Человек работает в «Тракторе», имеет бизнес, а такой дичью занимается»
сегодня, 09:01
Буцаев о 10-м поражении «Сибири» подряд: «Каждый должен спросить у себя: «Чего мы хотим и для чего здесь собрались?»
сегодня, 08:46
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Хара во время введения в Зал хоккейной славы сказал, что его вдохновляли Джордан, Лэнс Армстронг и Лидстрем. Никлас представил Здено на церемонии
сегодня, 07:55
Пашков о Самсонове в «Сочи»: «В КХЛ ему будет тяжело. Напрасно он эмоционально расплескивается и дает резкие интервью. Уйдет эффект новизны – и начнется рутина»
сегодня, 07:40
Уолмэн с 2+1, Лафреньер с 1+2 и Маршанд с 1+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:56
Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой. У него 16 очков в 15 играх
сегодня, 06:45Видео