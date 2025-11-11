Кравцов забил за «Трактор» в дебютном матче сезона в КХЛ

Виталий Кравцов забил за «Трактор» в первом матче сезона.

25-летний нападающий «Трактора » Виталий Кравцов забросил шайбу в матче FONBET КХЛ против «Амура» (1:1, первый период).

Он отличился в дебютной игре сезона за челябинский клуб. Ранее форвард выступал за фарм-клуб «Ванкувера» в АХЛ, заработав 4 (1+3) очка за 10 матчей.

В прошлом сезоне Кравцов набрал 65 (34+33) очков в 85 играх за «Трактор» с учетом плей-офф.

Кравцов заработает 30 млн рублей в сезоне-2025/26 по контракту с «Трактором», по 85 млн – в 2026/27 и 2027/28 («СЭ»)