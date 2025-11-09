Агент Кравцова о контракте с «Трактором»: «Ведем переговоры, решение будет принято в ближайшее время. Нужно учесть интересы и клуба, и игрока»
Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Виталия Кравцова, заявил, что решение о контракте с «Трактором» будет принято в ближайшее время.
– Сейчас мы ведем с «Трактором» переговоры насчет контракта. Нужно комплексное решение, чтобы учесть интересы и клуба, и игрока. Также нужно учитывать потолок зарплат, потому что «Трактор» делает все в рамках регламента.
Кроме того, необходимы документы о том, что Виталий может заключить контракт в России. Этот комплекс мероприятий сейчас проводится.
Мы плотно общаемся с руководителями «Трактора» Иваном Савиным и Алексеем Волковым. Надеемся, что переговоры будут успешны во всех отношениях и что обе стороны будут довольны.
– Действительно будет контракт на три года?
– Обсуждаются разные варианты. Думаю, в самое ближайшее время будет принято окончательное решение насчет контракта, – сказал Черных.
