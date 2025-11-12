  • Спортс
5

НХЛ открыла офис в Швейцарии, команда в Цюрихе займется расширением присутствия лиги в Европе. «Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в Стокгольме на неделе

НХЛ открыла офис в Швейцарии в Цюрихе.

Национальная хоккейная лига объявила об открытии нового офиса в Цюрихе, Швейцария.

Офис, начавший работу в августе 2025 года, станет ключевым центром расширения присутствия Лиги в Европе, и сосредоточится на международных операциях, стратегическом развитии и коммерческой деятельности – включая продажи медиаправ и спонсорских контрактов.

Кроме того, цюрихская команда займется организацией фанатских мероприятий и инициатив, таких как NHL Global Fan Tour, NHL Street Hockey и празднования Hockey Day.

Руководить новой площадкой будут старшие вице-президенты НХЛ Яка Ледник (по международным вопросам) и Джон Левицки (по международным партнерствам), которые переехали в Цюрих вместе с группой специалистов в области медиараспространения и корпоративных коммуникаций.

«Мы находимся на переломном этапе глобального развития. Создание постоянного представительства в Европе – это важный шаг вперед, который позволит нам укрепить связь с международными болельщиками и партнерами. Инвестируя в этот офис, мы делаем ставку на будущее хоккея за пределами Северной Америки», – отметил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. 

Международный календарь НХЛ откроется серией NHL Global Series Sweden 2025 – 14 и 16 ноября на арене Avicii Arena в Стокгольме сыграют «Питтсбург» и «Нэшвилл».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoСборная Швейцарии по хоккею
чемпионат Швейцарии
Avicii Arena
logoАИК Стокгольм
logoБилл Дэйли
бизнес
болельщики
logoНэшвилл
logoПиттсбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
