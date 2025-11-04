  • Спортс
0

Хинтц пропустит 5-й матч «Далласа» подряд из-за травмы. Дюшен также не сыграет с «Эдмонтоном»

Роопе Хинтц пропустит пятый матч «Далласа» подряд из-за травмы.

Нападающий «Далласа» Роопе Хинтц не сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Для 28-летнего форварда это будет пятая подряд игра, пропущенная из-за травмы. Характер повреждения не раскрывается.

На счету Хинтца в текущем сезоне 8 (1+7) очков в 8 матчах при среднем игровом времени 19:01.

Отмечается, что из-за травмы верхней части тела игру с «Ойлерс» также пропустит Мэтт Дюшен, который не выходит на лед в матчах с 19 октября.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Бриена Ри
logoРоопе Хинтц
травмы
logoНХЛ
logoМэтт Дюшен
logoЭдмонтон
logoДаллас
