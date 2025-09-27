Какко пропустит около 6 недель из-за травмы. Форвард «Сиэтла» сломал руку в выставочном матче с «Эдмонтоном»

Каапо Какко пропустит до 6 недель из-за перелома руки.

24-летний нападающий «Сиэтла » получил травму в предсезонном матче с «Эдмонтоном» (4:1), после того, как 20-летний защитник «Ойлерс » Бо Аки ударил его клюшкой по кисти. Какко успел провести на льду всего 1:59, после чего был вынужден покинуть площадку.

Сообщается, что восстановление финского форварда займет до 6 недель. В прошлом сезоне Какко набрал 30 (10+20) очков в 49 матчах регулярного сезона НХЛ .