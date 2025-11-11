«Эдмонтон» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Коламбус» (5:4 ОТ после 2:4 к 54-й минуте). Макдэвид и Уолмэн сделали дубли, Рословик забил в овертайме
«Эдмонтон» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Коламбус».
«Эдмонтон» обыграл «Коламбус» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ, прервав серию из 3 поражений.
«Ойлерс» уступали со счетом 1:3 после двух периодов и 2:4 – к 54-й минуте.
На 53:39 капитан команды Коннор Макдэвид сравнял счет, сделав дубль. На 59:02 защитник Джейк Уолмэн тоже сделал дубль и перевел игру в овертайм, где точку поставил форвард Джек Рословик (60:56).
В итоге Макдэвид (2+0), Уолмэн (2+1) и Рословик (1+1), стали звездами матча. С 18 очками в 17 играх команда под руководством Криса Кноблауха идет на 10-м месте в Западной конференции.
