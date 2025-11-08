39-летний Радулов набрал 1+1 в игре с «Ак Барсом». Он лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» с 12+13 в 24 матчах сезона
Александр Радулов лидирует по голам и очкам в «Локомотиве».
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:1).
Теперь в активе 39-летнего форварда 25 (12+13) баллов в 24 играх сезона-2025/26.
На данный момент Радулов является лучшим снайпером и бомбардиром «Локомотива».
Второе место по очкам в команде занимает 19-летний Егор Сурин (19 (10+9) баллов в 24 играх).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
