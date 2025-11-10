Ларионов об 1:0 с «Авангардом»: «Мне подарили омскую клубнику в сиропе. Лутфуллин и Недопекин ели блины, я сказал: «Попробуйте». Надеюсь, эта клубника и помогла Игнату забить»

Игорь Ларионов рассказал, что болельщики подарили ему омскую клубнику в сиропе.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о первом голе Игната Лутфуллина КХЛ.

Сегодня СКА одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда » со счетом 1:0. Победный гол забил Игнат Лутфуллин. Это первая шайба 20-летнего форварда в лиге.

– Лутфуллин забросил первую шайбу в КХЛ. Расскажите о работе с ним, о его прогрессе.

– Не хочу громко говорить о тех ребятах, которые играют. Иногда надо хвалить, я это делаю. Но иногда эта похвала уходит за пределы, ребята немножко отрываются от земли.

Интересный парень, скажу честно. Вчера вечером у нас было чаепитие. Мне местные мальчишки-болельщики подарили омскую клубнику в сиропе.

Там много сахара, но думаю: «Принесу, спущусь вниз, посмотрю, кто пришел». Я пришел за кефиром. Смотрю – сидит Лутфуллин, сидит Недопекин. Я открыл эту банку и сказал: «Ребят, попробуйте». Они ели блины. Надеюсь, эта омская клубника и помогла ему забить сегодня решающий гол.

Парень интересный, неординарный, у него все еще впереди. Давайте не будем говорить слишком много слов, дайте пройти этот этап становления. В этом бизнесе не всегда все просто, – сказал Ларионов на пресс-конференции.