  Хартли о 3:1 с «Ак Барсом»: «Одним из ключевых моментов стал наш челлендж в 1-м периоде, поздравление видеотренерам. Затем мы смогли удержать преимущество, хорошо играли. Рад и горд за ребят»
Хартли о 3:1 с «Ак Барсом»: «Одним из ключевых моментов стал наш челлендж в 1-м периоде, поздравление видеотренерам. Затем мы смогли удержать преимущество, хорошо играли. Рад и горд за ребят»

Боб Хартли о матче с «Ак Барсом»: была атмосфера плей-офф.

Тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после матча с «Ак Барсом» (3:1)

– Важная победа. Была атмосфера плей-офф, это чувствовалось на скамейке. Хорошо, что получилось открыть счет.

Одним из ключевых моментов матча стал челлендж, который мы взяли в первом периоде, поздравление нашим видеотренерам. Затем мы смогли удержать преимущество, хорошо играли. Рад и горд за ребят.

– Алексеев забил первый гол в сезоне, такие моменты приближают его к основному составу?

– До недавнего времени в линии нападения все ребята были здоровы, поэтому было необходимо решать – давать возможность играть всем или придерживаться стабильности. Мы много выигрывали, поэтому решили держать состав. Сейчас Алексеев и Никулин получили свой шанс, они здорово сыграли, – сказал Хартли.

«Локомотив» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет 1-м на Западе. У «Ак Барса» 3-е поражение подряд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
