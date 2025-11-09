Сергей Черкас: «У СКА появилась дисциплина, в матче с «Динамо» не было дурацких удалений. Клуб стал более качественно играть, не совершать опрометчивые действия»
Сергей Черкас высказался о дисциплине в СКА.
Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил дисциплину игроков СКА.
8 ноября клуб обыграл «Динамо» со счетом 3:2. На данный момент СКА идет на 9-м месте в таблице Запада с 24 очками после 23 игр.
– У СКА появилась дисциплина. Даже в матче с «Динамо» не было дурацких удалений, совершенно ненужных.
– Связано ли это с отсутствием Игоря Ларионова-младшего в составе?
– Я бы не стал это связывать с отсутствием одного конкретно игрока. Просто СКА стал более качественно играть, не совершать опрометчивые действия. СКА должен был зацепиться и зацепился, — сказал Черкас.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
