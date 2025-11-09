  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергей Черкас: «У СКА появилась дисциплина, в матче с «Динамо» не было дурацких удалений. Клуб стал более качественно играть, не совершать опрометчивые действия»
1

Сергей Черкас: «У СКА появилась дисциплина, в матче с «Динамо» не было дурацких удалений. Клуб стал более качественно играть, не совершать опрометчивые действия»

Сергей Черкас высказался о дисциплине в СКА.

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил дисциплину игроков СКА.

8 ноября клуб обыграл «Динамо» со счетом 3:2. На данный момент СКА идет на 9-м месте в таблице Запада с 24 очками после 23 игр.

– У СКА появилась дисциплина. Даже в матче с «Динамо» не было дурацких удалений, совершенно ненужных.

– Связано ли это с отсутствием Игоря Ларионова-младшего в составе?

– Я бы не стал это связывать с отсутствием одного конкретно игрока. Просто СКА стал более качественно играть, не совершать опрометчивые действия. СКА должен был зацепиться и зацепился, — сказал Черкас.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
logoСКА
Сергей Черкас
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoИгорь Ларионов-младший
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Савиков: «Благодарен «Спартаку», что дал мне первый шаг в большой хоккей. У меня не осталось обид. Был неприятный момент, но я все это отпустил сразу же»
сегодня, 19:14
Сергей Черкас: «СКА наконец-то обретает лицо. Очень понравилась игра с «Динамо». Когда надо было, команда играла по счету, когда надо было – автобус»
сегодня, 18:52
Савиков о 3:2 с «Динамо»: «Очень важная победа для СКА. Если анализировать последние матчи, можно отметить, что рабочая этика изменилась, стали выгрызать моменты. Отсюда и результат»
сегодня, 17:58
Главные новости
НХЛ. «Каролина» сыграет с «Торонто», «Миннесота» встретится с «Калгари», «Юта» против «Оттавы», «Питтсбург» уступил «Лос-Анджелесу», «Детройт» проиграл «Чикаго»
12 минут назад
Мурашов дебютировал в НХЛ. Вратарь «Питтсбурга» отразил 24 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 21:49
Бедард набрал 1+2 в матче с «Детройтом» и вышел на 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У форварда «Чикаго» 25 очков в 16 играх
сегодня, 21:35
Ушнев о драках «Сочи» и «Авангарда» при Назарове: «Тренер говорил: «Надо поднять командный дух и сделать зрителям приятно». Вы не представляете, как сложно бить человека, когда злости нет»
сегодня, 20:15
Малкин набрал 21-е очко в сезоне – передача в матче с «Лос-Анджелесом». У него 3+18 в 17 играх
сегодня, 19:47
Ушнев о Китае: «Еда удивляла, особенно рис, спустя неделю устаешь его есть. Всюду были резкие запахи, китайцы смотрели на меня, как на инопланетянина, пытались незаметно сфотографировать»
сегодня, 19:27
Егор Савиков: «Благодарен «Спартаку», что дал мне первый шаг в большой хоккей. У меня не осталось обид. Был неприятный момент, но я все это отпустил сразу же»
сегодня, 19:14
Сергей Черкас: «СКА наконец-то обретает лицо. Очень понравилась игра с «Динамо». Когда надо было, команда играла по счету, когда надо было – автобус»
сегодня, 18:52
«Трактор» сократил Светлакову контракт с 70 до 42 млн рублей ради подписания Кравцова («Матч ТВ»)
сегодня, 18:18
Ротенберг о победе молодежки: «Кубок Будущего – важный элемент системной работы по подготовке нового поколения российских хоккеистов. Вперед, Россия! 🇷🇺🙏❤️»
сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
20 минут назадТесты и игры
Янни Калдис: «Стиль «Северстали» не поменялся с прошлого сезона. У нас молодая команда, ребята стали на год старше и стали играть еще лучше. Тренер внес небольшие изменения, ключевые наработки остались»
52 минуты назад
Грегуар о России: «Здесь любят хоккей, это замечательно. Череповец – хоккейный город, побеждаем мы или проигрываем – я чувствую, что болельщики здесь, чтобы поддержать нас, это вдохновляет»
сегодня, 21:21
Ушнев об участнии в шоу «Титаны»: «Девчонки стали писать, потому что в первой серии я говорил, что ищу жену. В спортзале и на улице начали узнавать люди, интерес ко мне стал больше»
сегодня, 21:10
Черкас о СКА: «Очень много молодых игроков из системы отдаются на обмены. На Менелла, на Дюбе. Это настораживает. Я бы их сохранил и вокруг них строил команду»
сегодня, 20:58
Плющев о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Это было то ли по глупости, то ли по просьбе кого-то. Есть болезненные моменты, связанные с двумя командами в Питере, наверное»
сегодня, 20:45
Егор Савиков: «В СКА играют хорошие ребята, они меня здорово приняли, что помогает в адаптации. Чувствую доверие со стороны штаба, каждый тренер объясняет, подсказывает»
сегодня, 20:29
Гальченюк об «Амуре»: «Мы тигры, это о многом говорит. Именно в этом наша сила. Таблица плотная, надо продолжать максимально цепляться за очки»
сегодня, 19:39
Лутцев о Кубке Будущего: «Всегда приятно играть за сборную России. Международный турнир получился, болельщики очень хорошо поддерживали нас»
сегодня, 18:42
Тренер Беларуси U20 Михалев о 0:4: «Мы мало бросали, всплески были, но нас сразу же остужали. Видно было, что Россия могла прибавить в любой момент, а мы играли уже на пределе»
сегодня, 18:31