Сергей Черкас: «СКА наконец-то обретает лицо. Очень понравилась игра с «Динамо». Когда надо было, команда играла по счету, когда надо было – автобус»
Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о победе СКА над московским «Динамо» (3:2).
СКА выиграл 2-ю игру подряд. На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет на 9-м месте в таблице Запада с 24 очками после 23 игр.
«Честно, мне очень понравилась игра СКА с «Динамо». Очень хороший матч. СКА наконец-то обретает свое лицо.
Видно было, что команда была заряжена, хотела победить. И что самое интересное – когда надо было, СКА играл по счету, когда надо было – автобус.
Если надо было, ребята просто выводили без ошибок шайбу в среднюю зону, без красоты. Эти все грамотные действия, стройность, помноженная на уверенную игру Заврагина, меня вчера впечатлили», – сказал Черкас.
