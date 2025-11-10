ЦСКА всухую победил «Северсталь» – 2:0. Гамзин отразил 34 броска, сделав 2-й шатаут подряд
ЦСКА всухую победил «Северсталь» в матче КХЛ.
ЦСКА одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Северстали» со счетом 2:0.
Команда тренера Игоря Никитина одержала вторую сухую победу подряд. В прошлой игре клуб обыграл «Сибирь» со счетом 4:0.
Вратарь Дмитрий Гамзин отразил все 34 броска в матче против «Северстали». Он сделал 2-й шатаут подряд.
На данный момент ЦСКА занимает 8-е место на Западе с 26 очками в 25 играх сезона.
«Северсталь» идет на 4-м месте в таблице Запада с 32 баллами в 25 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
