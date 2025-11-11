Гавриков набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом». У защитника «Рейнджерс» 5 очков в 17 играх в сезоне

Владислав Гавриков набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом».

Защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (6:3).

На счету 29-летнего россиянина стало 5 (2+3) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 22:39.

Сегодня Гавриков (20:10, «+2») реализовал 1 из 3 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 3 потери.